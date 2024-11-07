"Объявлено локальное ЧС": Касымбек рассказал о ситуации в Астане

На встрече с жителями района аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал штормовую ситуацию в столице, где ветер достигает десятки метров в секунду, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на встрече с акимом отметили, что в столице "все летает", из-за чего астанчане опасаются за свою безопасность на улицах.

"Вы же видите, что погода нестандартная. И сегодня объявлено даже локальное ЧС, потому что скорость ветра достаточно высокая. Сегодня штормовая погода, поэтому в такой ситуации случаются подобные вещи. Но в целом нормально вчера прошел первый штормовой день, больших крупных эксцессов нет, были несколько проблемных моментов. В одной из школ были частично была повреждена кровля, с остановками проблемы. Ветер был сильный.

Естественно дано поручение, и до этого мы к зиме готовились - тотальная проверка всех строительных объектов, строительных заборов, остановочных павильонов. Но, к сожалению, такие вещи случаются. Критического ничего не произошло. Я думаю сегодня-завтра все будет восстановлено. Но сегодняшних мер достаточно, чтобы строить безопасно объекты - если стройкомпании будут что-то нарушать, будем разбираться", - заявил аким Женис Касымбек.

Также он добавил, что в одном из ЖК на припаркованную машину упал обшивочный материал - по словам акима, за это понесет ответственность строительная компания.

Напомним, накануне в Астане было объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушилась на столицу - астанчане в соцсетях делились последствиями стихии. В центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

В результате вчера в травмпункты обратились свыше 140 человек, включая более 30 детей.

Сегодня в Астане - усиление ветра и снегопад. Ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра - 15,6 м/с.