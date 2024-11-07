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Рейсы в аэропорту Астаны вновь задерживаются из-за непогоды

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Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, и из 82 рейсов на прилет - 6, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта Астаны, на сегодняшний день, 7 ноября, из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилет - 6.

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:

  • FZ1304 Астана - Дубай
  • TK357 Астана - Стамбул
  • IQ353 Астана - Атырау
  • IQ437 Астана - Петропавлск
  • KC7365 Астана - Орал
  • DV479 Астана - Санья

Из них 4 рейса задерживается по метеоусловиям города Астана, уточняется в публикации.

На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:

  • KC621 Алматы - Астана
  • KC7316 Кызылорда - Астана
  • DV742 Актау - Астана
  • IQ354 Алматы - Астана
  • KC7366 Орал - Астана
  • IQ353 Алматы - Астана

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", - напоминает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, вчера из-за непогоды в столичном аэропорту также задерживались рейсы на вылет и прилет.

Вчера в Астане начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. Школьникам второй смены сократили занятия. Горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.

Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.

Кроме того, в районах Алматы и Сарыарка в Астане жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сейчас ведутся работы по восстановления электроснабжения в столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184425-reysy-v-aeroportu-astany-vnov-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody/

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