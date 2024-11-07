Рейсы в аэропорту Астаны вновь задерживаются из-за непогоды

В международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, и из 82 рейсов на прилет - 6, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта Астаны, на сегодняшний день, 7 ноября, из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилет - 6.

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:

FZ1304 Астана - Дубай

TK357 Астана - Стамбул

IQ353 Астана - Атырау

IQ437 Астана - Петропавлск

KC7365 Астана - Орал

DV479 Астана - Санья

Из них 4 рейса задерживается по метеоусловиям города Астана, уточняется в публикации.

На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:

KC621 Алматы - Астана

KC7316 Кызылорда - Астана

DV742 Актау - Астана

IQ354 Алматы - Астана

KC7366 Орал - Астана

IQ353 Алматы - Астана

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", - напоминает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, вчера из-за непогоды в столичном аэропорту также задерживались рейсы на вылет и прилет.

Вчера в Астане начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. Школьникам второй смены сократили занятия. Горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.

Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.

Кроме того, в районах Алматы и Сарыарка в Астане жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сейчас ведутся работы по восстановления электроснабжения в столице.