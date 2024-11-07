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Астанчан в пятницу снова ждет снег с порывистым ветром

Опубликовано:

Машины едут по дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг в Астане разбушевался ветер, что создало для горожан трудности. Тем не менее в пятницу погодные "сюрпризы" могут продолжиться, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщили в пресс-службе организации, 8 ноября астанчан ждет переменная облачность; ночью – снег, низовая метель; днем – небольшой снег.

Температура воздуха ночью – 6-8, днем – 4-6 градусов мороза.

Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, ночью ожидается порывистый ветер силой 15-20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

Напомним, в четверг в Астане поднялся настоящий ураган. Мы делились видеокадрами того, как ветер в буквальном смысле сдувает беседку с детской площадки и как он мешает детям передвигаться по улице.

К слову, некоторые школьники, а именно – начальные и средние классы – сегодня учились онлайн.

Вместе с тем некоторые горожане лишились света: на фоне непогоды в городе наблюдались отключения электричества. А в аэропорту тем временем задерживались рейсы.

Аким Женис Касымбек в ходе сегодняшней встречи с жителями заявил, что в городе "объявлено локальное ЧС".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184591-astanchan-v-pyatnicu-snova-zhdet-sneg-s-poryvistym-vetrom/

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