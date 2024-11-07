Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Без тепла и горячей воды временно останутся жители нескольких ЖК в Астане

Опубликовано:

Смотреть на другом языке
Многоэтажные дома
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Подачу горячей воды приостановят в 14 домах на левом берегу Астаны - на теплотрассе выявлен дефект, который будут устранять завтра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Астана-Теплотразит".

"В ходе обхода теплотрассы был выявлен дефект на теплотрассе 2Ду300 в сторону ул. Туркестан 8. В связи с чем 8 октября c 08:30 до 17:30 планируется временное отключение горячей воды для замены шарового крана. Аварии нет. Под временное отключение попадают дома: по ул. Туркестан - 10 домов, по Алматы - 2, по Мангилик Ел - 2", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Данные меры, как заверили в компании, необходимы для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения данных домов.

Сегодня сообщалось, что некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра. Отмечалось, что для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы 2 единицы спецтехники.

Напомним, недавно мы писали, что жители трех домов по улице Вагонная в Караганде до сих пор остаются без отопления из-за аварийного состояния котельной после прежнего КСК. Найти доступную сервисную компанию не удается.

Также крупная с начала отопительного сезона авария произошла в Сарани, где в начале октября аким города в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184563-bez-tepla-i-goryachey-vody-vremenno-ostanutsya-zhiteli-neskolkih-zhk-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie