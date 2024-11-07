Без тепла и горячей воды временно останутся жители нескольких ЖК в Астане

Подачу горячей воды приостановят в 14 домах на левом берегу Астаны - на теплотрассе выявлен дефект, который будут устранять завтра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Астана-Теплотразит".

"В ходе обхода теплотрассы был выявлен дефект на теплотрассе 2Ду300 в сторону ул. Туркестан 8. В связи с чем 8 октября c 08:30 до 17:30 планируется временное отключение горячей воды для замены шарового крана. Аварии нет. Под временное отключение попадают дома: по ул. Туркестан - 10 домов, по Алматы - 2, по Мангилик Ел - 2", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Данные меры, как заверили в компании, необходимы для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения данных домов.

Сегодня сообщалось, что некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра. Отмечалось, что для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы 2 единицы спецтехники.

Напомним, недавно мы писали, что жители трех домов по улице Вагонная в Караганде до сих пор остаются без отопления из-за аварийного состояния котельной после прежнего КСК. Найти доступную сервисную компанию не удается.

Также крупная с начала отопительного сезона авария произошла в Сарани, где в начале октября аким города в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.