Несколько домов в Караганде могут остаться без отопления зимой (видео)

Жители трех домов по улице Вагонная в Караганде до сих пор остаются без отопления из-за аварийного состояния котельной после прежнего КСК. Найти доступную сервисную компанию не удается, передает ekaraganda.kz.

Жители улицы Вагонная, находящейся на станциях Михайловка и Федоровка, до сих пор сидят без отопления. И будет ли оно в этом году - большой вопрос. Котельная, которая отапливает сразу три дома, находится в ужасном состоянии после прошлого КСК, а нового за подъемную сумму нет.

Местная жительница Ирина Арлимова рассказала о проблеме домов 2/1, 2/2 и 2/3 по этой улице. С началом отопительного сезона в Караганде они так и не увидели тепла в своих квартирах. Проблема в том, что прежнее КСК оставило котельную в ужасном состоянии, а чтобы ввести ее в работу сейчас, нужны огромные деньги, причем ежемесячно.

По данным районного акимата, был проведен сход с жителями с участием сотрудников аппарата, а также жилищной инспекции.

По словам Ирины, акимат предложил жильцам две сервисные компании, которые могут решить проблему, однако цены оказались неподъемными для жильцов. В данных домах проживает много пенсионеров, которые имеют минимальную пенсию. Ранее, как говорит карагандинка, тариф был вдвое меньше, но даже так за трехкомнатную квартиру счет приходил на более чем в 10 тысяч тенге.

"У нас было собрание, были представители акимата. Но они ничего сделать не могут. Нам дали две компании. Когда один из представителей приехал, посмотрел котельную, в каком она состоянии находится, сказал, что состояние плачевное. Он поставил тариф 450 тенге за квадратный метр, примерно", - объясняет жительница дома.

Более того, позже данная компания и вовсе отказалась участвовать в этом.

"Акимат отправляет компании, а мы хотим - соглашаемся, хотим - нет. Отношения будут рыночные. Они ставят свой тариф. Он не согласился, видимо, потому что для большей части людей это дорого, а, во-вторых, сама котельная находится в плачевном состоянии. Они (акимат) помогают только тем, что дают компании, а мы сами обзваниваем", - продолжает Ирина Арлимова.

Сейчас жители выбрали нового председателя - еще одну жительницу этого дома. Выбор пал на нее потому, что она разбирается в этой теме. Однако все равно ничего не решится без какой-либо управляющей либо сервисной компании, а также теплотехника. Всего этого у жильцов пока что нет, а на носу холода, метели, бураны и минусовая температура, которая, между прочим, уже стоит по ночам.

При худшем, но возможном исходе жители этой станции могут повторить судьбу Экибастуза, и это весьма опасно.

"Куда бы мы ни обращались, и время уже на подходе, время поджимает. Уже снег лежал. Мы все замерзаем, нам всем холодно", - в отчаянии говорит карагандинка.

Ранее сообщалось, что жители поселка Шахтерского в Караганде впервые за 30 лет ожидания перешли на центральное отопление. Новая теплотрасса теперь обогревает 33 многоэтажки. Для восстановления внутридомовой разводки жители смогли воспользоваться беспроцентным кредитом от Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области.

Помимо этого, прорыв системы отопления на улице Ашимова в Караганде привел к затоплению дороги и тротуара. Авария произошла на фоне старта отопительного сезона в городе. Утечка воды случилась в районе ЖК "Трилистник".