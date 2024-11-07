Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще в одном городе Казахстана школьников перевели на дистанционку из-за непогоды

Опубликовано:

Дети делают уроки на планшете
Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Вслед за Астаной на дистанционное обучение в четверг, 7 ноября, перевели школьников и в Караганде - на город обрушилась непогода, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

Как сообщается в Telegram-канале отдела образования Караганды, 7 ноября 2024 года в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой смены переводятся в дистанционный формат обучения.

Согласно информации на сайте "Казгидромета", на западе, севере и востоке Карагандинской области сегодня объявлено штормовое предупреждение - в регионе прогнозируют метель, гололед, усиление ветра с порывами до 30 метров в секунду.

В самой Караганде также ожидаются гололед и метель с порывами до 28-30 метров в секунду.

Ранее спасатели обратились к жителям Карагандинской области - их призвали быть бдительными, следить за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях, а также не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Добавим, дистанционно сегодня будут учиться и некоторые школьники в столице - из-за сильного ветра и снегопада в Астане учеников 0-7 классов перевели на удаленный формат обучения.

Напомним, в Астане из-за непогоды опрокинулась автобусная остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, стало известно о сокращении уроков в школах.

В целом по Казахстану в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В ряде регионов синоптики прогнозируют морозы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184186-eshche-v-odnom-gorode-kazahstana-shkolnikov-pereveli-na-distancionku-iz-za-nepogody/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie