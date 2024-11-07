Еще в одном городе Казахстана школьников перевели на дистанционку из-за непогоды

Вслед за Астаной на дистанционное обучение в четверг, 7 ноября, перевели школьников и в Караганде - на город обрушилась непогода, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

Как сообщается в Telegram-канале отдела образования Караганды, 7 ноября 2024 года в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой смены переводятся в дистанционный формат обучения.

Согласно информации на сайте "Казгидромета", на западе, севере и востоке Карагандинской области сегодня объявлено штормовое предупреждение - в регионе прогнозируют метель, гололед, усиление ветра с порывами до 30 метров в секунду.

В самой Караганде также ожидаются гололед и метель с порывами до 28-30 метров в секунду.

Ранее спасатели обратились к жителям Карагандинской области - их призвали быть бдительными, следить за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях, а также не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Добавим, дистанционно сегодня будут учиться и некоторые школьники в столице - из-за сильного ветра и снегопада в Астане учеников 0-7 классов перевели на удаленный формат обучения.

Напомним, в Астане из-за непогоды опрокинулась автобусная остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, стало известно о сокращении уроков в школах.

В целом по Казахстану в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В ряде регионов синоптики прогнозируют морозы.