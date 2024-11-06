"Не покидайте населенные пункты": жителей Карагандинской области предупредили о непогоде

В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в регионе объявлено штормовое предупреждение 0 ожидаются гололед, метель, ветер с порывами до 20-30 метров в секунду.

В связи с объявленным штормовым предупреждением департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области посоветовал жителям и гостям города прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за изменениями погоды и информацией о введенных ограничениях.

"Если нет крайней необходимости, не выезжайте за пределы населенных пунктов", - подчеркнули в ДЧС региона.

Также рекомендовано принять дополнительные меры для защиты населения и территории на строительных объектах от неблагоприятных погодных условий, по возможности ограничить проведение строительно-монтажных работ на строительных объектах.

"Обо всех происшествиях и фактах ЧС можно сообщить по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37", - добавили в ведомстве.

Ранее мощный ураган обрушился на Мангистаускую область - стихия разрушала остановки, выбивала стекла, сносила кровли, а часть Актау из-за непогоды осталась без света.

Также в Актау из-за порывов ветра упала остановка общественного транспорта. Сообщалось о пострадавшем в результате инцидента.

В целом по Казахстану в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В ряде регионов синоптики прогнозируют морозы.

В связи с этим МВД обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать пожарную безопасность. В ведомстве отметили, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров.