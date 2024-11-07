Снег обещают в двух мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 7 ноября, в Астане и Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, в Шымкенте обещают похолодание до -1 градуса. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют легкий снег. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 15,6 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 5,7 м/с.