Два авто с людьми застряли в сугробе в степи Актюбинской области

В Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.

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Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на непогоду, уехали проверить скот и заблудились.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли заявителей.

Кроме того, на обратном пути они увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу. Их сотрудники МЧС также вызволили из снега.

"Граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что по стране ожидается ухудшение погоды - сильные осадки, похолодание, усиление ветра и гололед.

Спасатели призывают казахстанцев соблюдать следующие меры безопасности:

воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде;

следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств;

не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);

в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов;

не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;

нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;

возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;

рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.