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Два авто с людьми застряли в сугробе в степи Актюбинской области

Опубликовано:

Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.

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Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на непогоду, уехали проверить скот и заблудились.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли заявителей.

Кроме того, на обратном пути они увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу. Их сотрудники МЧС также вызволили из снега.

"Граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что по стране ожидается ухудшение погоды - сильные осадки, похолодание, усиление ветра и гололед.

Спасатели призывают казахстанцев соблюдать следующие меры безопасности:

  • воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде;
  • следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств;
  • не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);
  • в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов;
  • не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;
  • нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;
  • возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;
  • рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2184164-dva-avto-s-lyudmi-zastryali-v-sugrobe-v-stepi-aktyubinskoy-oblasti-video/

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