Два авто с людьми застряли в сугробе в степи Актюбинской области
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В Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области двое мужчин, несмотря на непогоду, уехали проверить скот и заблудились.
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли заявителей.
Кроме того, на обратном пути они увидели легковой автомобиль с двумя людьми, также застрявшими в снегу. Их сотрудники МЧС также вызволили из снега.
"Граждане были доставлены по месту жительства. В медицинской помощи никто не нуждался", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что по стране ожидается ухудшение погоды - сильные осадки, похолодание, усиление ветра и гололед.
Спасатели призывают казахстанцев соблюдать следующие меры безопасности:
- воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде;
- следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств;
- не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);
- в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов;
- не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;
- нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;
- возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;
- рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2184164-dva-avto-s-lyudmi-zastryali-v-sugrobe-v-stepi-aktyubinskoy-oblasti-video/