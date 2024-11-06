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Часть школьников переведут на удаленку в Астане в четверг

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Человек сидит за ноутбуком
Человек с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 7 ноября, некоторые из школьников будут получать знания удаленно из-за ухудшающихся погодных условий - сильного ветра и снегопада, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Учащиеся с нулевого по седьмой класс завтра будут учиться удаленно, сообщается в Telegram-канале акимата Астаны.

Напомним, что сегодня в столице начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. В связи с непогодой школьникам второй смены сегодня сократили занятия. Сильный ветер ожидается в городе и завтра, 7 ноября.

Отметим, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане - сообщалось, что в столице утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Также говорилось об усилении ветра - юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Сегодня горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184104-chast-shkolnikov-perevedut-na-udalenku-v-astane-v-chetverg/

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