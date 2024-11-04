Морозы до 8 градусов надвигаются на Казахстан

В Казахстане в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, в некоторых регионах обещают морозы до 8 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба "Казгидромет", в ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: дождь со снегом, гололед, низовая метель, порывистый ветер, туман.

Сильные осадки прогнозируются 5 ноября на западе, 6 ноября - на севере, 6-7 ноября - на востоке, юге, юго-востоке страны.

Лишь 5 ноября в северных, северо-западных регионах Казахстана погода будет без осадков.

На востоке, юге, юго-востоке республики к концу периода ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3 градусов мороза - 5 градусов тепла, в горных районах - до 8 градусов мороза, днем - до 0-7 градусов тепла, в горных районах - до 2 градусов мороза.

Ранее синоптики сообщали, что в первые дни ноября в Казахстане ожидается резкое похолодание.

"Казгидромет" ранее также предупреждал, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах - дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.

По-зимнему морозная погода прогнозируется только во второй половине месяца. Количество осадков около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - в северо-западной и северо-восточной половине, меньше нормы - в южных регионах страны.