Когда будет завершена реконструкция старого терминала аэропорта Алматы

Президент аэропорта Алматы Гокер Косе рассказал о том, когда будет завершена реконструкция старого терминала воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если говорить о мастер-плане, мы стараемся взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, властями, авиакомпаниями и акиматом. Планируем к первому кварталу следующего года завершить работу по разработке мастер-плана.

Мы понимаем, что старому терминалу более 30 лет, его площадь 26 тысяч квадратных метров. Сейчас мы планируем его трансформировать, чтобы он использовался для внутренних вылетов. Планируется модернизация системы обработки багажа, замена всех телетрапов, пожарной системы и вентиляции, IT-инфраструктуры и изменения с точки зрения эстетики. К сентябрю или октябрю следующего года вы увидите обновленный терминал", - рассказал Косе.

Он добавил, что старый терминал справлялся с огромным потоком пассажиров. Строительство нового терминала при этом было завершено за 22 месяца.

"Это "умное" здание. Нам поступали жалобы на коммерческие площади и остекление. Мы ожидали, что будут недочеты. Но нам удалось их устранить. И внешний вид также будет доработан", - отметил Косе.

Ранее президент аэропорта Алматы Гокер Косе на региональном семинаре Green Airports рассказал, как решаются проблемы нового терминала. Тогда же и прозвучала информация, что в ремонт аэропорта инвестируют еще 100 млн долларов.

Гокер Косе также рассказал о бомбоубежище на территории старого терминала, назвав его состояние "ужасным". В будущем, по словам Косе, планируется реконструировать его.

Напомним, 1 июня этого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. 14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.