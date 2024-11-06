"В ужасном состоянии": о бомбоубежище в аэропорту Алматы рассказало руководство

Президент алматинского аэропорта Гокер Косе рассказал о бомбоубежище на территории старого терминала, передает корреспондент NUR.KZ. Его планируют реконструировать.

По словам Гокера Косе, оно находится на территории старого терминала.

"Действительно, бомбоубежище находится в ужасном состоянии, потому что не было инвестиций не то, что в модернизацию, а в поддержание бомбоубежища… речь идет о 1000 квадратных метров. Мы планируем реконструировать его, но это один из проектов", - добавил президент аэропорта.

Ранее Гокер Косе на региональном семинаре Green Airports рассказал, как решаются проблемы нового терминала. Он сообщил, что реконструировать будут все, вплоть до бомбоубежищ, которые находятся на территории аэропорта.

Напомним, 1 июня этого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. 14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.