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Министр энергетики высказался об аварии в Сарани, где жители остались без тепла

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Женщина греется у батареи
Батареи. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

В кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев и вице-премьер Роман Скляр прокомментировали аварию в Сарани, где казахстанцы остались без тепла, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в кулуарах мажилиса глава Минэнерго и вице-премьер прокомментировали аварию в Сарани, где жители остались без отопления.

"Был включен режим "авария". По поручению премьер-министра был создан оперштаб, который с выездом на место принял решение об использовании резервной системы отопления. В течение буквально нескольких дней - 2-3 дней - был обеспечен перевод всех домов и объектов социально-бытового назначения на локальные котельные.

Комиссия сделала свои выводы: при вводе в работу данной котельной были нарушены достаточно серьезно технологические нормы. И были вопросы, связанные с проектированием и вводом в эксплуатацию данной станции. Также без согласования с министерством проведены работы, связанные с переподключением домов к данной котельной, без проведения пусковых операций. И в связи с этим были приняты меры, в том числе и дисциплинарного характера, к руководству города по итогам рассмотрения данной ситуации", - заявил министр Алмасадам Саткалиев.

Вице-премьер Роман Скляр также прокомментировал ситуацию.

"Давайте так. Все, что касается начала отопительного сезона, разделять. Есть какие-то системные просчеты, это если бы мы не выделили деньги на строительство новой котельной, на ремонт теплотрасс; и есть чисто организационные вопросы. Сейчас она (новая котельная - прим. ред.) работает", - заявил Скляр.

Его спросили, жителям каких еще регионов стоит быть "на чеку". Скляр заявил, что больше "таких моментов" нигде нет.

Напомним, вчера сообщалось, что Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона.

Также Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Напомним, в начале октября аким Сарани в соцсети прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные. Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет глава города, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки.

А министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.

21 октября стало известно, что в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Все теплоисточники обеспечили топливом и рабочими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180484-ministr-energetiki-vyskazalsya-ob-avarii-v-sarani-gde-zhiteli-ostalis-bez-tepla/

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