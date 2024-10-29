"Никто никогда не будет доволен": Шарлапаев о льготных автокредитах в Казахстане

Глава Минпромышленности Канат Шарлапаев на брифинге в кабмине высказался о программе льготного автокредитования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Льготным кредитованием никто никогда не будет доволен, это понятно. Потому что слишком много людей и слишком мало денег, которые на это можно потратить", - сказал Канат Шарлапаев.

По его словам, и автопроизводители, и финансовый рынок предлагают различные инструменты населению по покупке автомобилей, в том числе в лизинг или рассрочку.

"Что касается денег, направленных на льготное автокредитование, я считаю, что это было абсолютно правильное решение, и считаю, что мы должны его поддерживать. Эти средства были направлены на развитие общественного транспорта в городах, в регионах и областных центрах.

Я считаю эту позицию правильной: вместо того, чтобы давать льготные кредиты на автомобили, мы улучшаем качество общественного транспорта, который затрагивает достаточно большое число наших граждан. И в этом случае, наверное, вопрос по льготному кредитованию мы закрыли больше 1,5 лет назад, и эти деньги теперь направляются только на развитие общественного транспорта", - резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Роман Скляр рассказал, почему в стране "свернули" программу льготного автокредитования.

Льготное автокредитование в Казахстане

Напомним, что программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что казахстанцы получат возможность получить кредит на авто под 4%.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

При этом с момента запуска банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств. В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля 2023 года - в тот день онлайн-платформу запустили в 10.00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В мае прошлого года тогда еще глава МИИР Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане, пообещав запуск программы ежемесячно, но уже в начале июня глава Минцифры сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут.

В июне прошлого года стало известно, что нового запуска программы льготного автокредитования в рамках ФРП для всех казахстанцев не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

Позже в ведомстве объяснили, почему приняли такое решение - для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".