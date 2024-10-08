Почему в Казахстане отказались от программы льготного автокредитования, ответил Скляр

На брифинге в правительстве вице-премьера Романа Скляра спросили о том, почему в стране "свернули" программу льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Задавая этот вопрос Роману Скляру, журналист отметили, что окончание программы льготного автокредитования вызвало негодование среди казахстанцев.

"Что касается программы льготного автокредитования, вы говорите, что мы ее "свернули" в лизинг, мы ее не "свернули" в лизинг. Напомню, что в 2022 году 100 млрд из 220 млрд тенге, которые были на счетах оператора РОП, было принято решение правительства передать их на льготное автокредитование. Более 15 тысяч человек получили кредиты под 4% годовых на срок до 7 лет.

Теперь мы пообещали, что в револьверное финансирование ежемесячно будем вливать еще 1,2 млрд тенге, которые ежемесячно возвращаются с этих 100 млрд тенге, и передавать их также на льготное автокредитование для покупки легкого автомобиля гражданам.

Однако на эти 1,5 тысячи возможных кредитов было порядка 100 тысяч желающих, и за 18 или 28 секунд они нажимали на клавишу компьютера и получали его, поэтому было принято решение эти деньги направить на лизинг внутригородских автобусов", – ответил Роман Скляр.

Напомним, программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае 2022 года – тогда сообщалось, что казахстанцы получат возможность получить кредит на авто под 4%.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

При этом с момента запуска банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств. В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля 2023 года – в тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В мае прошлого года тогда еще глава МИИР Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане, пообещав запуск программы ежемесячно, но уже в начале июня глава Минцифры сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут.

В июне прошлого года стало известно, что нового запуска программы льготного автокредитования в рамках ФРП для всех казахстанцев не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

Позже в ведомстве объяснили, почему приняли такое решение – вице-министр сообщил, что для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".