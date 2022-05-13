Стало известно, когда в Казахстане начнут выдавать льготные автокредиты

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Вице-премьер-министр по инфраструктурным вопросам Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума высказался о программе льготного автокредитования, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что уже второй день банки проводят свои корпоративные процедуры, заседания советов директоров.

"Фонд "Развития промышленности" соответствующие договора с ними заключил, вступил в договорные отношения, они проведут свои корпоративные процедуры и, как обещают, с понедельника (16 мая – прим. ред.) начинают выдавать под 4% годовых", – добавил он.

Роман Скляр отметил, что автокредиты будут выдавать пять банков второго уровня.

Ранее глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщал, что до 6 мая ожидалось поступление средств для реализации программы льготного автокредитования.

Напомним, что в конце февраля Роман Скляр заявлял, что 100 млрд тенге, которые лежали на счетах "Оператора РОП", планируется потратить на льготное автокредитование для казахстанцев.

Кроме того, специалисты рассказали, кто сможет получить льготный автокредит без очереди в Казахстане, а также какие условия и ограничения действуют в программе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969133-stala-izvestno-kogda-v-kazahstane-nachnut-vydavat-lgotnye-avtokredity/