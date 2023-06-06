Успеть за 18 секунд: сайт для подачи заявок на автокредитование не будут использовать, заявил Мусин

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В кулуарах правительства глава Минцифры сегодня сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы МЦРИАП Багдата Мусина спросили, проверялся ли сайт autonesie.kz на безопасность перед использованием.

"Это негосударственная система, она принадлежит "Байтереку". Мы намеревались (прим. авт. – проверить), я проводил соответствующую консультацию с главой МИИР, он ответил, что в целом рассматривается вопрос о том, что не будет продолжаться (прим. авт. – использование) autonesie.kz, поэтому в принципе в ней (прим. авт. – в проверке) необходимости уже нет", –сообщил Мусин.

Напомним, 6 февраля в Казахстане заработал сайт autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование.

Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки.

Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта.

В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек.

В фонде развития промышленности позже объяснили, как казахстанцы разобрали места за такое короткое время.

Добавим, что программа льготного автокредитования действует в Казахстане с мая 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023582-uspet-za-18-sekund-sayt-dlya-podachi-zayavok-na-avtokreditovanie-ne-budut-ispolzovat-zayavil-musin/