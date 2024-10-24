Телебашня "Кок-Тобе" по-особенному засияет ко Дню Республики в Алматы
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"Кок-Тобе" засияет праздничным освещением в честь Дня Республики. Такая подсветка будет радовать алматинцев 24 и 25 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
"Главный символ и достопримечательность города представит праздничное оформление ко Дню Республики. Архитектурное освещение будет подключено 24 октября в 20.00 часов. Алматинцы и гости города смогут полюбоваться праздничным поздравлением 24 и 25 октября", - сообщает пресс-служба акимата города.
Отметим, что впервые 25 октября было признано праздничным днем в 1995 году. Тогда президент Казахстана подписал указ, согласно которому дата 25 октября была объявлена национальным праздником РК - Днем Республики.
Однако в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников.
Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне 2022 года.
В середине сентября 2022 года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, спустя 13 лет День Республики - 25 октября - вновь стал национальным праздником.
Сейчас это единственный национальный праздник в Казахстане.
Напомним, на днях ко Дню спасателя, который в Казахстане празднуют 19 октября, медиафасады телебашни "Кок-Тобе" в Алматы начали светиться в цветах МЧС РК.
В сентябре текущего года в пресс-службе акимата Алматы разъяснили график освещения телебашни "Кок-тобе" и заявили, что схожие технологии применяют в Дубае и Токио. График освещения алматинской телебашни:
- ежедневно с 20:00 до 02:00 действует динамичное освещение;
- с 02:00 до 05:00 работает только прожекторное освещение в фоновом режиме;
- в праздничные дни с 21:00 до 02:00 подключается мультимедийный праздничный видеоряд.
Напомним, об освещении башни еще в конце 2023 года рассказывал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин. Он также сообщал о работах по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе".
В феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат разработку проекта по освещению телебашни "Кок-Тобе".
В ночь с 23 на 24 июля алматинцы публиковали в Сети кадры того, как в мегаполисе засветилась телебашня "Кок-Тобе".
Согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, телебашня "Кок-Тобе" - это телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Ее ввели в эксплуатацию 1 июня 1984 года. Башня является одним из самых сейсмостойких (10 баллов) и высоких сооружений в мире - второе по высоте сооружение Казахстана и 41-м мира. Высота башни составляет 371,5 м, высота антенны - 114 м. Высота башни над уровнем моря - 1452 м (вместе с горой). Вес сооружения - 7 тыс. тонн.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178651-telebashnya-kok-tobe-po-osobennomu-zasiyaet-ko-dnyu-respubliki-v-almaty/