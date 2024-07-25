Телебашня "Кок-Тобе" засветилась ночью в Алматы (видео)

Алматинцы сняли минувшей ночью, с 23 на 24 июля, как в мегаполисе засветилась телебашня "Кок-Тобе" - кадры были опубликованы в Сети, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в паблике "Любимый город" в Facebook.

"23 июля 2024 года. Телебашня "Кок-Тобе" - иллюминация, пробная", - написал автор ролика.

Отметим, в феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат разработку проекта по освещению телебашни "Кок-Тобе".

Об освещении башни еще в конце 2023 года рассказывал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин. Он также сообщал о работах по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе".

В апреле этого года аким города Досаев ознакомился с ходом строительства пешеходной тропы здоровья. Градоначальник сделал замечания по ее строительству - указал на ряд недостатков, некоторые из них касались безопасности.