Казахстан вновь будет праздновать День Республики 25 октября

Монумент независимости в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спикер сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты прокомментировал принятие поправок в Закон "О праздниках в РК", передает корреспондент NUR.KZ.

Поправки устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря.

"В соответствии с данным законом 25 октября утверждается национальным праздником, Днем республики.

Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета.

Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости", – сказал Маулен Ашимбаев.

Добавим, что дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Казахстане, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством.

Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.

Напомним, что в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне. Также президент подчеркивал, что важность Дня независимости (16 декабря) будет сохранена, однако отмечать его будут иначе.

Отметим, что именно 25 октября в 1990 году была принята декларация о суверенитете страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989047-kazahstan-budet-prazdnovat-den-respubliki-25-oktyabrya/