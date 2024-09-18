Технологию освещения "Кок-тобе" сравнили с "Бурдж-халифа" и телебашней в Токио

В пресс-службе акимата Алматы разъяснили график освещения телебашни "Кок-тобе" и заявили, что схожие технологии применяют в Дубае и Токио, передает NUR.KZ.

В пресс-службе акимата Алматы рассказали о работе системы освещения телебашни "Кок-Тобе". Сообщается, что на подобных архитектурных сооружениях в мировой практике принято устанавливать медиафасады, управляемые специализированным программным обеспечением.

Специалисты, занимающиеся освещением, сообщили, что медиафасады отключаются каждые 30 минут. И в этот период работает только фоновая подсветка, обеспечиваемая прожекторами, что влияет на энергосберегаемость медиафасадов.

"Аналогичная технология распространена в архитектурно-художественном освещении известных объектов в других странах. К примеру, на небоскребе Empire State Building в Нью-Йорке применены сложные сценарии освещения, когда интенсивность света периодически меняется и отключается в ночное время. По схожей технологии освещаются телевизионная башня в Токио и небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае", - заявили в акимате.

Также был опубликован график освещения алматинской телебашни:

ежедневно с 20:00 до 02:00 действует динамичное освещение;

с 02:00 до 05:00 работает только прожекторное освещение в фоновом режиме;

в праздничные дни с 21:00 до 02:00 подключается мультимедийный праздничный видеоряд.

Напомним, об освещении башни еще в конце 2023 года рассказывал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин. Он также сообщал о работах по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе".

В феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат разработку проекта по освещению телебашни "Кок-Тобе".

В ночь с 23 на 24 июля алматинцы публиковали в Сети кадры того, как в мегаполисе засветилась телебашня "Кок-Тобе".

Согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, телебашня "Кок-Тобе" - это телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Ее ввели в эксплуатацию 1 июня 1984 года. Башня является одним из самых сейсмостойких (10 баллов) и высоких сооружений в мире - второе по высоте сооружение Казахстана и 41-м мира. Высота башни составляет 371,5 м, высота антенны - 114 м. Высота башни над уровнем моря - 1452 м (вместе с горой). Вес сооружения - 7 тыс. тонн.