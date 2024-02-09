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Как изменится Кок Тобе и Терренкур в 2024 году, рассказал Досаев

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Телебашня "Кок Тобе"
Телебашня "Кок Тобе". Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы в начале лета планируют завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок Тобе", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Привлекательность зоны отдыха на Терренкуре в Алматы планируется повысить за счет благоустройства прилегающих территорий", об этом рассказал аким города Ерболат Досаев.

Он отметил, что в настоящее время ведется разработка проекта по благоустройству Терренкура, который будет завершен в первом квартале текущего года.

"Проектом предусмотрено строительство современного амфитеатра и пешеходного моста, благоустройство пруда, установка детских и спортивных площадок", – отметил глава Алматы.

Кроме того, как сообщает акимат, для активного досуга летом жителям Медеуского района будет доступен новый скейтпарк в микрорайоне Алатау. По словам Досаева, его строительство завершится до конца марта.

Также в мае акимат планирует завершить работы по архитектурно-художественному освещению телебашни "Кок Тобе" – одного из символов города.

Градоначальник отметил, что реконструкция других значимых для горожан общественных пространств – сквера "Журналистов" в микрорайоне Самал-1 и пешеходной зоны по улице Оспанова завершены.

Напомним, еще осенью прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как планируют модернизировать Зеленый базар, Кок Тобе и Терренкур.

Позже Терренкур украсила граффити-стена протяженностью 420 метров.

В декабре аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что телебашню "Кок Тобе" планируют видоизменить – для нее оформят архитектурно-художественное освещение.

Он также добавил, что подсветка обойдется в 1,2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060052-telebashnyu-kok-tobe-osvetyat-arhitekturnoy-podsvetkoy/

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