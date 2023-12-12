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Когда появится подсветка у телебашни на Кок Тобе в Алматы

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Люди гуляют на Кок Тобе
Парк Кок Тобе. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Телебашню Кок Тобе в Алматы планируют видоизменить - для нее оформят архитектурно-художественное освещение. Об этом сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает NUR.KZ.

"Нами запланированы работы по оформлению архитектурно-художественного освещения одного из символов нашего города - телебашни "Кок Тобе". Начнутся стриотельно-монтажные работы в январе 2024 года с завершением в мае 2024 года", - рассказал Оразалин во время брифинга на площадке РСК.

Он также отметил, что за счет частных средств в начале сентября текущего года начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок Тобе".

"На сегодня выполнены основные работы по строительству дороги и асфальтированию. Работы по обустройству входной группы, установке смотровых площадок и проведению освещения будут завершены весной 2024 года", - добавил аким района.

Ранее о модернизации Кок Тобе рассказывал аким города Ерболат Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050397-telebashnya-kok-tobe-vidoizmenitsya-v-almaty/

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