Когда появится подсветка у телебашни на Кок Тобе в Алматы
Опубликовано:
Телебашню Кок Тобе в Алматы планируют видоизменить - для нее оформят архитектурно-художественное освещение. Об этом сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает NUR.KZ.
"Нами запланированы работы по оформлению архитектурно-художественного освещения одного из символов нашего города - телебашни "Кок Тобе". Начнутся стриотельно-монтажные работы в январе 2024 года с завершением в мае 2024 года", - рассказал Оразалин во время брифинга на площадке РСК.
Он также отметил, что за счет частных средств в начале сентября текущего года начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок Тобе".
"На сегодня выполнены основные работы по строительству дороги и асфальтированию. Работы по обустройству входной группы, установке смотровых площадок и проведению освещения будут завершены весной 2024 года", - добавил аким района.
Ранее о модернизации Кок Тобе рассказывал аким города Ерболат Досаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050397-telebashnya-kok-tobe-vidoizmenitsya-v-almaty/