Когда появится подсветка у телебашни на Кок Тобе в Алматы

Телебашню Кок Тобе в Алматы планируют видоизменить - для нее оформят архитектурно-художественное освещение. Об этом сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает NUR.KZ.

"Нами запланированы работы по оформлению архитектурно-художественного освещения одного из символов нашего города - телебашни "Кок Тобе". Начнутся стриотельно-монтажные работы в январе 2024 года с завершением в мае 2024 года", - рассказал Оразалин во время брифинга на площадке РСК.

Он также отметил, что за счет частных средств в начале сентября текущего года начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок Тобе".

"На сегодня выполнены основные работы по строительству дороги и асфальтированию. Работы по обустройству входной группы, установке смотровых площадок и проведению освещения будут завершены весной 2024 года", - добавил аким района.

Ранее о модернизации Кок Тобе рассказывал аким города Ерболат Досаев.