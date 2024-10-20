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Телебашня Кок-Тобе окрасилась в цвета МЧС Казахстана (видео)

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Телебашня Кок-Тоб в цветах МЧС
Телебашня Кок-Тоб в цветах МЧС. Кадр из видео: t.me/МЧС РК

Ко Дню спасателя, который в Казахстане празднуют 19 октября, медиафасады телебашни на Кок-Тобе в Алматы начали светиться в цветах МЧС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации Telegram-канала МЧС, с 18 октября на телебашне Кок-Тобе временно изменилась подсветка.

Сообщается, что на медиафасадах телебашни была отражена символика спасателей, а подсветка стала ярким украшением города в преддверии праздника.

"Только за девять месяцев текущего года спасатели гарнизона ДЧС Алматы, республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС и центра медицины катастроф МЧС РК осуществили более 3 тыс. экстренных выездов на места происшествий. Эвакуировано с мест ЧС более 300 человек, оказана помощь более 160 пострадавшим, спасено 711 жизней", - добавили в пресс-службе.

Отметим, сегодня, 19 октября, в Казахстане празднуют День спасателя. Этот профессиональный праздник отмечают в РК с 2008 года. Он внесен в официальный перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

В сентябре текущего года в пресс-службе акимата Алматы разъяснили график освещения телебашни "Кок-тобе" и заявили, что схожие технологии применяют в Дубае и Токио.

График освещения алматинской телебашни:

  • ежедневно с 20:00 до 02:00 действует динамичное освещение;
  • с 02:00 до 05:00 работает только прожекторное освещение в фоновом режиме;
  • в праздничные дни с 21:00 до 02:00 подключается мультимедийный праздничный видеоряд.

Напомним, об освещении башни еще в конце 2023 года рассказывал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин. Он также сообщал о работах по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе".

В феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат разработку проекта по освещению телебашни "Кок-Тобе".

В ночь с 23 на 24 июля алматинцы публиковали в Сети кадры того, как в мегаполисе засветилась телебашня "Кок-Тобе".

Согласно информации на сайте Казахстанской энциклопедии, телебашня "Кок-Тобе" - это телевизионная и радиовещательная башня в Алматы, построенная в период с 1975 по 1983 годы. Ее ввели в эксплуатацию 1 июня 1984 года. Башня является одним из самых сейсмостойких (10 баллов) и высоких сооружений в мире - второе по высоте сооружение Казахстана и 41-м мира. Высота башни составляет 371,5 м, высота антенны - 114 м. Высота башни над уровнем моря - 1452 м (вместе с горой). Вес сооружения - 7 тыс. тонн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176401-telebashnya-kok-tobe-okrasilas-v-cveta-mchs-kazahstana-video/

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