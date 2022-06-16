Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики

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На Национальном курултае глава Казахстана предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики – 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете страны. Перевод речи президента приводит МИА "Казинформ".

"Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что именно 25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана, которая стала первым шагом к независимости. Важную роль в принятии этого документа сыграл Нурсултан Назарбаев.

Важность Дня независимости 16 декабря в Казахстане также будет сохранена, однако отмечать его будут иначе, отметил президент.

"День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником.

Однако, его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости", - сказал Токаев.

Напомним, что во время выступления на Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости открытия площади государственных символов в Улытау - объект будет символизировать единство народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974428-tokaev-predlozhil-vernut-status-natsionalnogo-prazdnika-dnyu-respubliki/