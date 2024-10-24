Комиссия по делам несовершеннолетних в Павлодаре будет работать по-новому

В Павлодаре специалисты в комиссии по делам несовершеннолетних намерены уделять больше внимания психологическому и социальному сопровождению семей, передает "Ирбис TV".

В городскую комиссию по делам несовершеннолетних входят чиновники, полицейские, педагоги.

С начала года в Павлодаре рассмотрели уже 109 дел. В некоторых случаях действовали жестко: 22 материала направили в суд для решения об ограничении в родительских правах, по двум - на лишение. Это крайние меры, без которых порой не обойтись. Но работу в целом намерены перестраивать.

"Если мы ранее принимали в основном решение об оказании именно поддержки детям, определение их дальнейшего местоположения, проживания и так далее, то сегодня мы говорим о том, что нужны другие специалисты: психологическое, социальное сопровождение", - поделилась председатель комиссии по делам несовершеннолетних Павлодара Светлана Гладышева.

Примеры, когда оказывали поддержку, а не карательные меры, уже есть. Один из них касается 12-летней сельчанки, которая летом родила ребенка. У несовершеннолетней мамы не стали забирать дочь. Вместо этого ее семье помогли купить жилье и обустроить быт.

Психологическую поддержку оказали и студенту, напавшему с ножом на преподавателя.

"Разбирали ситуацию и видели его, он совсем еще мальчишка. У него любовь, у него эмоции. Мы, конечно, его поругали. Но самое главное - мы дали ему надежду, что если он захочет вернуться в колледж, если он захочет обучаться в другом колледже, то мы как взрослые с ним рядом и ему своевременно поможем. Было видно, у мальчишки расправились плечи, он стал уверенно на нас смотреть", - рассказала Светлана Гладышева.

Председатель павлодарской комиссии отметила, что все меры направлены то, чтобы обеспечить безопасность детей и не навредить их будущему. Ошибку допустить может каждый, нужно давать шанс на исправление.

Напомним, 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование.

Позже стало известно, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.

Выяснились и подробности о семье девочки. Супруги переехали в Казахстан в 2019 году с детьми из Монголии. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка, мать несовершеннолетней не умеет ни читать, ни писать, а отец окончил шесть классов.

В Минпросвещения отметили, что подозреваемый тоже несовершеннолетний, его направили в психиатрическую больницу.

В сентябре 17-летний студент колледжа во дворе дома нанес ножевое ранение педагогу в Павлодаре. По данному факту начали расследование. Парня задержали сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

Как рассказал один из студентов колледжа, где и произошел инцидент, преподаватель сделал студенту замечание.