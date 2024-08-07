Родила в 12 лет: стали известны новые подробности о жизни девочки из Павлодарской области

Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева поделилась последними подробностями о жизни родившей в 12 лет школьницы, передает NUR.KZ.

Как рассказала омбудсмен на своей странице в Instagram, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где было рассмотрено персональное дело законных представителей 12-летней роженицы.

Были заслушаны представители местных исполнительных органов, а также должностные лица от здравоохранения и образования.

"В настоящее время юная мама вместе с малышкой все еще находится в областном перинатальном центре (до 28 неонатальных дней), состояние обеих удовлетворительное.

После выписки по месту жительства будет осуществляться патронат со стороны детского врача.

Лактация у роженицы подавлена, ребенок на искусственном вскармливании, поскольку с 1 сентября юная мама продолжит обучение в школе. Ее психоэмоциональное состояние находится и будет находиться под постоянным контролем специалистов", - поделилась Сауле Шакенева.

По ее словам, обеспечение молочными смесями будет производиться согласно предусмотренным законодательством нормам.

Семья перевезена в другой населенный пункт, обустройство нового жилья взяли на себя бизнесмены-меценаты, выходцы из Монголии. Они же изъявили желание сопровождать данную семью как минимум до момента оформления ими гражданства РК.

Новое жилье. Фото: instagram.com/rupr.pvlshakeneva

"Действующие нормативно-правовые акты в случае тяжелой жизненной ситуации матери предусматривают помещение в Дом ребенка сроком до 12 месяцев новорожденного без ограничения в родительских правах, что и было мной озвучено законным представителям. Однако они отказались, сославшись на имеющиеся с их стороны ресурсы справиться самостоятельно.

Тем не менее семья будет находиться под жестким контролем как со стороны МИО, уполномоченных органов, так и с моей стороны в том числе", - заявила уполномоченный по правам ребенка.

Новое жилье. Фото: instagram.com/rupr.pvlshakeneva

Напомним, 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование.

Позже стало известно, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.

Выяснились и подробности о семье девочки. Они переехали в Казахстан в 2019 году с двумя детьми из Монголии. В Павлодарскую область прибыли по приглашению родных. Вскоре после этого родились еще трое детей. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка, мать несовершеннолетней не умеет ни читать, ни писать, а отец окончил шесть классов.

В Минпросвещения также высказались о ситуации. Здесь отметили, что преступление произошло в октябре 2023 года. Подозреваемый тоже несовершеннолетний, его направили в психиатрическую больницу.