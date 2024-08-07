Родила в 12 лет: стали известны новые подробности о жизни девочки из Павлодарской области
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Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева поделилась последними подробностями о жизни родившей в 12 лет школьницы, передает NUR.KZ.
Как рассказала омбудсмен на своей странице в Instagram, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где было рассмотрено персональное дело законных представителей 12-летней роженицы.
Были заслушаны представители местных исполнительных органов, а также должностные лица от здравоохранения и образования.
"В настоящее время юная мама вместе с малышкой все еще находится в областном перинатальном центре (до 28 неонатальных дней), состояние обеих удовлетворительное.
После выписки по месту жительства будет осуществляться патронат со стороны детского врача.
Лактация у роженицы подавлена, ребенок на искусственном вскармливании, поскольку с 1 сентября юная мама продолжит обучение в школе. Ее психоэмоциональное состояние находится и будет находиться под постоянным контролем специалистов", - поделилась Сауле Шакенева.
По ее словам, обеспечение молочными смесями будет производиться согласно предусмотренным законодательством нормам.
Семья перевезена в другой населенный пункт, обустройство нового жилья взяли на себя бизнесмены-меценаты, выходцы из Монголии. Они же изъявили желание сопровождать данную семью как минимум до момента оформления ими гражданства РК.
"Действующие нормативно-правовые акты в случае тяжелой жизненной ситуации матери предусматривают помещение в Дом ребенка сроком до 12 месяцев новорожденного без ограничения в родительских правах, что и было мной озвучено законным представителям. Однако они отказались, сославшись на имеющиеся с их стороны ресурсы справиться самостоятельно.
Тем не менее семья будет находиться под жестким контролем как со стороны МИО, уполномоченных органов, так и с моей стороны в том числе", - заявила уполномоченный по правам ребенка.
Напомним, 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование.
Позже стало известно, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.
Выяснились и подробности о семье девочки. Они переехали в Казахстан в 2019 году с двумя детьми из Монголии. В Павлодарскую область прибыли по приглашению родных. Вскоре после этого родились еще трое детей. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка, мать несовершеннолетней не умеет ни читать, ни писать, а отец окончил шесть классов.
В Минпросвещения также высказались о ситуации. Здесь отметили, что преступление произошло в октябре 2023 года. Подозреваемый тоже несовершеннолетний, его направили в психиатрическую больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145660-rodila-v-12-let-stali-izvestny-novye-podrobnosti-o-zhizni-devochki-iz-pavlodarskoy-oblasti/