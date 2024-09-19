Студент колледжа ранил преподавателя ножом в Павлодаре

В Павлодаре несовершеннолетний студент колледжа ранил ножом преподавателя. О произошедшем сообщили в управлении образования области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на Instagram-странице ведомства, инцидент произошел 18 сентября.

"Студент павлодарского колледжа 2007 года рождения во дворе дома по улице Павлова нанес педагогу непроникающее ножевое ранение. Администрация колледжа согласно утвержденного алгоритма отреагировала на произошедшее ЧП", – рассказали в управлении.

Педагогу оказали медпомощь, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. "По данному факту начато расследование. Студент задержан сотрудниками правоохранительных органов для выяснения обстоятельств. Управлением образования проведено совещание с руководителями организаций образований по вопросам обеспечения безопасности", – добавили в ведомстве.