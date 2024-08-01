Родила в 12 лет: о ситуации с девочкой из Павлодара высказались в Минпросвещения

Глава Комитета по охране прав детей Министерства просвещения на брифинге СЦК сегодня рассказала, какую помощь окажут девочке в Павлодаре, которая родила в 12 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Насымжан Оспанова сообщила, что случай беременности в 12 лет - крайне редкий.

"Это возмутительная и тревожная ситуация. Этот факт был замечен педагогами школы, которые начали активно реагировать, подключая психологическую службу, медицинскую службу и выявляя (подробности - прим. ред.). Возбуждено уголовное дело. Изнасилование произошло в октябре 2023 года дома ближайшим родственником, также несовершеннолетним", - отметила глава Комитета по охране прав детей.

По ее словам, подозреваемый сейчас находится в психиатрической больнице.

"Проводятся определенные экспертизы. Этот случай находится на контроле Комитета по охране прав детей. Безусловно, ребенок будет продолжать обучаться. Будет оказана помощь и психологическая и педагогическая в том числе. Права детей на получение образования защищены Конституцией", - заверила Оспанова.

Напомним, 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование.

Тогда же стало известно, что в отношении педагогов приняты меры - решено уволить директора школы, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

Позже выяснились подробности о семье девочки. Они переехали в Казахстан в 2019 году с двумя детьми из Монголии. В Павлодарскую область прибыли по приглашению родных. Вскоре после этого родились еще трое детей.

По словам уполномоченной по правам ребенка Динары Закиевой, мать несовершеннолетней не умеет ни читать, ни писать, а отец окончил шесть классов.

Также сегодня Насымжан Оспанова высказалась о недавнем случае изнасилования пятилетнего ребенка в Костанае.