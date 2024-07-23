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Родственника подозревают в изнасиловании родившей в Павлодаре 12-летней девочки

Опубликовано:

Ребенок лежит в кроватке
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала случай с 12-летней девочкой из Павлодарской области, которая родила ребенка, передает NUR.KZ.

"По факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по ст.120 ч.4 Уголовного кодекса. Дело зарегистрировано в апреле. В данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Подозреваемым признан родственник потерпевшей. Другие сведения на основании ст.201 УПК не подлежат разглашению", - сообщила детский омбудсмен.

Корреспондент NUR.KZ также запросил комментарий в ДП Павлодарской области. Там пообещали предоставить информацию позже.

Напомним, ранее стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона пояснили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Директора школы уволили, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

Добавим, что согласно ст.120 ч.4 УК РК изнасилование, совершенное в отношении малолетней, наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138694-rodstvennika-podozrevayut-v-iznasilovanii-rodivshey-v-pavlodare-12-letney-devochki/

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