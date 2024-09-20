"С девушкой своей поругался": стали известны подробности нападения на преподавателя колледжа в Павлодаре

В Павлодаре студент колледжа ранил ножом своего преподавателя. Что именно произошло между юношей и педагогом, рассказал один из учащихся телеканалу КТК.

По словам одного из студентов колледжа, где и произошел инцидент, преподаватель сделала студенту замечание.

"По слухам, кто говорит, что он третий был курс, кто-то, что второй. Слышал, что он со своей девушкой поругался. Завотделением Айтуган Бахтиярович подошел спросить, что случилось. Он сказал: "Пойдем отойдем" и в спину ему нож пырнул. Насколько я знаю вот", - поделился студент колледжа.

В управлении образования инцидент подтвердили. А учащиеся рассказали, что в колледже сегодня усилили меры безопасности: всех без исключения проверили металлоискателем на наличие опасных предметов.

Между тем медики сообщают, что жизни пострадавшего мужчины сейчас ничего не угрожает.

"При осмотре имелась рана в правой поясничной области. Раневой канал идет очень глубоко, но жизненно важные органы не задеты. Больной госпитализирован. Под динамическим наблюдением. Сейчас находится в стабильном состоянии. В принципе, с ним все хорошо", - рассказали в больнице.

Источник: КТК

Добавим, что в полиции Павлодара телеканалу "Астана" рассказали, что юноша, подозреваемый в нападении на педагога, передан родителям по расписку. Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в одном из дворов дома по ул. Павлова 17-летним учащимся одного из колледжей города Павлодар педагогу полицией возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, после необходимых следственных действий несовершеннолетний под расписку передан под присмотр родителям. Расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.