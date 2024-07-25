"Мама не умеет читать, папа окончил 6 классов": стало известно о семье девочки, родившей в 12 лет

Выяснились неожиданные факты о родителях 12-летней девочки, которая недавно стала мамой, передает NUR.KZ со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Павлодарской области.

Как сообщается на официальной странице Сауле Шакеневой в Instagram, по поручению уполномоченной по правам ребенка РК Динары Закиевой она побывала в селе, где проживает семья девочки, ставшей мамой в неполные 13 лет.

Из личной беседы с мамой стало известно, что семья переехала в Казахстан в 2019 году с двумя детьми из Монголии. В Павлодарскую область они приехали по приглашению родных.

В Казахстане у семьи родились еще трое детей. В настоящее время мама находится в отпуске по уходу за младшим ребенком 2022 года рождения.

"Мама не умеет ни читать, ни писать. Может лишь писать свое имя, которым подписывает документы. Глава семьи окончил шесть классов, никакой специальностью не владеет", - отметила уполномоченная по правам ребенка Павлодарской области.

По словам Сауле Шакеневой, отец девочки сезонно трудоустроен в школе кочегаром, в настоящий период не работает.

"О предполагаемой беременности старшей дочери они узнали от педагогов школы 3 апреля 2024 года. В тот же день по настоянию последних с разрешения законных представителей было проведено УЗИ, подтвердившее факт беременности", - рассказала уполномоченная по правам ребенка.

Девочку сразу же поместили под наблюдение врачей в районную больницу, где она находилась до 19 июля.

В больнице руководством школы было организовано онлайн-обучение до конца учебного года. На протяжении трех с половиной месяцев нахождения в больнице девочка обеспечивалась одеждой, обувью, продуктами питания и гигиены за счет личных средств МИО и педагогического состава школы.

Как отметила Сауле Шакенева, главная задача состояла в благополучном исходе ранней беременности. В итоге родилась здоровая доношенная девочка весом 3360 граммов, 9-10 баллов по шкале Апгар.

Вопрос о дальнейшем местонахождении малолетней мамы с малышкой после их выписки из областного перинатального центра будет решен в ближайшее время.

"О факте сексуального насилия ни отец, ни мать девочки, с их слов, не знали и не подозревали. В настоящее время они утверждают, что с семьей подозреваемого родственные отношения прекращены", - рассказала Сауле Шакенева.

Администрация школы незамедлительно уведомила уполномоченные и правоохранительные органы о факте беременности несовершеннолетней, а также о предполагаемом сексуальном насилии в отношении нее.

Напомним, 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона пояснили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Директора школы уволили, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

Позже стало известно, что по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование. Подозреваемым стал родственник потерпевшей.