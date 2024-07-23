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12-летняя девочка родила в Павлодаре

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Девушка и парень с тестом на беременность
Девушка и парень. Иллюстративное фото: pexels.com

12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона ответили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование, передает NUR.KZ.

Девочка родила ребенка в Павлодарском областном перинатальном центре. В медучреждении разглашать данные не стали. Между тем в управлении образования пояснили, что факт беременности выявили в школе.

"Данный факт произошел в одном из районов. Выявила школа. Расследование еще не закончилось", - ответили в ведомстве.

Сообщается, что девочке полных 12 лет, в ближайшее время исполнится уже 13.

В отношении педагогов приняты меры - решено уволить директора школы, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

Напомним, ранее факт беременности 15-летней школьницы выявили при сверке в женской консультации в городе Аксу. Как пояснили в ДП Павлодарской области, было установлено, что преступление совершено 17-летним юношей. Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи с примирением сторон.

Еще одна 15-летняя девочка забеременела от 21-летнего парня в области Абай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138541-12-letnyaya-devochka-rodila-v-pavlodare/

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