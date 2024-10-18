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Самую образцовую семью выбрали в Карагандинской области

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Конкурс "Образцовая семья"
Конкурс "Образцовая семья". Фото: gov.kz

В Карагандинской области прошел конкурс "Үлгілі отбасы" ("Образцовая семья"), в котором приняли участие семь семей. Победила семья Хавдрасал из Осакаровского района, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата, в Доме культуры Нового Майкудука прошел областной конкурс "Үлгілі отбасы" ("Образцовая семья"). В нем соревновались семь команд из Шетского, Бухар-Жырауского и Осакаровского районов, а также из Караганды и Шахтинска. Все семьи были победителями региональных этапов.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый тур - знакомство. Семьи представляли себя, демонстрируя казахские традиции и национальные ценности.

Второй этап "Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер" включал в себя задания для всех членов команды, где каждый участник отвечал на вопросы о казахских традициях, ремеслах и обычаях. И в завершение - награждение.

Жюри признало семью Хавдрасал самой образцовой семьей Карагандинской области.

"Конкурс прошел на высоком уровне. В процессе подготовки мы вспомнили много полезного и расширили свои знания. Спасибо организаторам! Хотелось бы больше таких мероприятий, которые прославляют наши национальные ценности", - отметил глава семейства.

Конкурс "Образцовая семья"
Конкурс "Образцовая семья". Фото: gov.kz

Первое место заняла семья Утешевых из Караганды, второе - семья Мырзахановых из Бухар-Жырауского района, а третье - семья Арыстанбековых из Шетского района.

"Такие конкурсы необходимы, ведь они вдохновляют наших детей и внуков. Поздравляем всех победителей и надеемся, что наше молодое поколение будет успешным и доброжелательным", - говорят представители семьи Арыстанбековых.

Все победители и призеры получили специальные дипломы и денежные призы, а остальные участники были награждены поощрительными призами.

Конкурс "Үлгілі отбасы" организован Управлением по развитию языков Карагандинской области в рамках социального проекта "Тіл қазына". В этом году он прошел в третий раз.

Цель конкурса - популяризация семейных ценностей, модернизация национального воспитания и определение роли бабушек и дедушек в воспитании подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что тазы из Карагандинской области завоевала звание самой красивой в Казахстане. Ей 4 года. Оба ее родителя - чистокровные казахские тазы. Хозяин собаки Куаныш Советов приобрел ее у земляка, когда она была еще щенком. Вырастил, стал брать на охоту и тренироваться.

Также отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев выложил в соцсети теплое семейное фото и порадовал поклонников сына. На фото, которое он разместил в своем блоге, запечатлены все члены семьи Айтбаевых за накрытым дастарханом. Димаш стоял позади сидящих за столом родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175957-samuyu-obrazcovuyu-semyu-vybrali-v-karagandinskoy-oblasti/

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