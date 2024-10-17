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Эзотерика

Уходит вся пенсия: казахстанка приютила в своем доме более 50 кошек (видео)

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Татьяна Анохина, приютившая более 60 кошек
Татьяна Анохина. Кадр из видео: телеканал "Астана"

62-летняя пенсионерка из Петропавловска превратила собственный дом в настоящий приют для кошек - сейчас их у нее 56, сообщает телеканал "Астана".

По информации телеканала, жительница Петропавловска Татьяна Анохина за четыре года приютила 56 бездомных кошек в собственном доме.

"Где ни еду - я ж на велике еду, кормила бездомных, ездила везде - там подберу, там подберу, особенно маленьких. Вот они уже повырастали у меня.

Как утром встаю, у меня начинается первое - кормежка их. Накормила. Поставила варить им. Потом начинаю уборку. И вот целый день я только занимаюсь - кормлю, уборка. Летом хорошо: я их выпускала на улицу, они у меня бегали на улице, полегче было… а сейчас все дома", - рассказала Анохина.

Кошек Татьяна Анохина содержит самостоятельно. Вся пенсия, 100 тысяч тенге, по ее словам, уходит на питание, ветеринаров и лекарства. Женщина призналась, что этого катастрофически не хватает и порой ей бывает очень тяжело.

Найти постоянное пристанище для животных тоже проблема: специализированные приюты переполнены, а желающих забрать себе в дом питомца из числа горожан не так уж и много.

"Конечно, животным мясо надо, но много-то не наберешься. Кашки варю, беру суповые продукты. Я вот это мешаю им. С удовольствием едят. Ну сухим, конечно, это накладно (влажный корм - прим. ред.). Я беру сухой, но раз в день им дам. Они поедят сухой корм - и все. Борщ любят. Налила - они борщ поели, любой суп. Картошку пожарила - они картошку съедят", - поделилась Татьяна Анохина.

В июле прошлого года мы писали, что казахстанка приютила стаю собак в своем доме и испортила отношения со всем селом. У нее на участке жили более 30 собак разного возраста и размера.

До этого алматинец, который содержит приют с 160 кошками, сообщил, что ему не хватает средств на их пропитание. При этом мужчина заявил, что оставить животных на произвол судьбы мужчина не может.

Также мы писали о мужчине, который содержал 170 кошек и более десятка собак в частном доме в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175675-uhodit-vsya-pensiya-kazahstanka-priyutila-v-svoem-dome-bolee-50-koshek-video/

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