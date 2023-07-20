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"Лай стоит днями и ночами:" казахстанка приютила стаю собак в своем доме и испортила отношения со всем селом

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Собака лежит на траве
Собака. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители села в Алматинской области пожаловались на стаю собак, живущую на территории одного из домов. По их словам, животные шумят и представляют опасность для людей, передает сайт телеканала КТК.

Стихийный приют, организованный, по информации телеканала, местной жительницей, не дает покоя окружающим уже несколько месяцев в селе Карабулак в Алматинской области. На участке живут более 30 собак разного возраста и размера.

Как утверждают местные, псы лают круглосуточно и гуляют по улицам, пугая людей.

"Этот лай стоит днями и ночами. В огород мы выходим вот, в свой двор, купаться в бассейн: собаки кидаются на нас. Нам не пройти в своем дворе, нам не пройти никуда", – цитирует телеканал местную жительницу Елену Изосимову.

Жители Карабулака рассказали телеканалу о предположениях о том, что собак на участке сдают в рестораны.

"Наше предположение: может быть, они их откармливают и кому-то сдают в рестораны. На участке я находила ножки собачьи, всякие головы, шкуры от собак, они все лежали на газоне", – утверждает жительница села Анна Манько.

Организатор стихийного приюта тоже дала свой комментарий телеканалу. К слову, женщина дом снимает и живет в нем с супругом и 2-летней дочерью. Также она призналась, что приют еще неофициальный, сейчас они делают договор.

При этом, как говорится в телесюжете, женщина обвиняет местных жителей в том, что они отравили 8 собак.

После огласки ситуации в дом наведались представители акимата, полицейские и сотрудники ветеринарной инспекции.

"Как выяснилось, она арендует дом. Но она не смогла предоставить нам разрешающие документы. Мы направили письмо в ветеринарную инспекцию. И уже ее специалисты в течение 15 дней будут выяснять, есть ли разрешение, зарегистрированы ли. Если будет доказано, что приют работает незаконно, его придется закрыть. Мы будем контролировать", – заявил заместитель акима Панфиловского сельского округа Арсен Курманказиев.

Соседи в свою очередь потребовали расселить собак. И если этого не произойдет, они пригрозили обратиться в суд.

Источник: КТК.

Напомним, в августе прошлого года алматинец, который содержит приют с 160 кошками, сообщил, что ему не хватает средств на их пропитание. При этом мужчина заявил, что оставить животных на произвол судьбы мужчина не может.

В феврале этого года стало известно, что во дворах Алматы появятся домики для бездомных кошек.

В мае министр экологии Зульфия Сулейменова высказалась о проблеме бездомных собак в стране.

"Конкретно по бродячим собакам вопрос поднимали, запрашивали и бюджеты, и инфраструктуру. На сегодняшний день вынуждены констатировать тот факт, что не заложено достаточно средств на организацию приютов и пунктов временного содержания (животных – прим. ред.)", – сказала она.

Недавно тревогу забили столичные волонтеры – они заявили, что бездомные животные в отлове Астаны умирают без воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029336-lay-stoit-dnyami-i-nochami-kazahstanka-priyutila-stayu-sobak-v-svoem-dome-i-isportila-otnosheniya-so-vsem-selom/

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