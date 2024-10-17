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Мать Илона Маска провела обряд "тұсау кесу" ребенку в Алматы (видео)

Опубликовано:

Мэй Маск провела тусау кесер
Мэй Маск провела тусау кесер. Кадр из видео: www.instagram.com/karashash_juzeyeva

Прилетевшая в южную столицу Казахстана мать Илона Маска Мэй Маск провела обряд "тұсау кесу" ребенку в одном из отелей города, передает корреспондент NUR.KZ.

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Видео события выложила депутат маслихата Алматы Карашаш Жузеева.

"Мэй Маск провела обряд "тұсау кесу". Счастливая малышка", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как Мэй Маск берет за руку девочку в национальном наряде, с другой стороны малышку ведет, по всей видимости, ее мама.

После обряда гостье по традиции подарили шапан и национальные украшения.

Видео: instagram/karashash_juzeyeva

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй Маск примет участие в Центральноазиатском женском форуме BeWoman, который проходит в Алматы сегодня, 17 октября.

К слову, Мэй Маск является доктором диетологии с двумя степенями магистра наук. Она более 45 лет управляет собственным бизнесом в сфере питания и предоставляет консультации.

Маск стала первым представителем Ассоциации консультирующих диетологов Южной Африки, президентом Консультирующих диетологов Канады и председателем предпринимателей в области диетологии в Академии питания и диетологии США.

Также получила награду "Выдающийся предприниматель в области диетологии" в США.

С 15 лет Мэй Маск работает моделью. В 60 лет была изображена на четырех рекламных билбордах на Таймс-сквер, что является рекордом.

В 69 лет стала самой старшей моделью CoverGirl, а в 73 года - амбассадором Dior Beauty, отмечают в пресс-службе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2175563-mat-ilona-maska-provela-obryad-t-sau-kesu-rebenku-v-almaty/

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