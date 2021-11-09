170 кошек и более десятка собак содержит мужчина в частном доме в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

170 кошек и более десятка собак содержит алматинец в частном доме. Заниматься благотворительностью по отношению к четвероногим начала супруга Олега еще 18 лет назад, подобрав кошечку, которая затем принесла котят сердобольным хозяевам. За эти годы поголовье пушистиков увеличилось в разы, так что Олег вынужден был построить им отдельный дом на участке, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Олега, кошки жили в доме были всегда, правда, не в таком количестве. Положившую начало приюту кошечку семье подкинули, та окотилась, но котята заболели. Кого-то удалось вылечить и отдать, кто-то погиб, а кто-то остался. С тех пор и началась кошачья история - животных подбирали на улице, жалея, иных подкидывали люди.

Сейчас у Олега порядка 170 кошек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А три месяца назад случилась беда - из-за болезни скончалась супруга Олега. С тех пор мужчина управляется с огромным кошачьим семейством один - это сложно и физически, и материально.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мой день начинается в 7 часов утра. Два с половиной часа я трачу на то, чтобы покормить животных и убрать в их доме. Затем, к 10, иду на работу - я занимаюсь строительством, ремонтом. В 6 часов возвращаюсь домой, и снова - кормежка, уборка, варю кашу для собак. В 12 часов ночи - отбой.

Для кошек на улице сделана зона активностей. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наутро - все по новой. А в выходные у меня закупочные дни - я езжу по базарам, покупаю сечку, куриные головы и каркасы, сухой корм. Три мешка корма в 15 кг каждый для кошек хватает на неделю", - рассказывает Олег.

На все уходит порядка 300-350 тысяч тенге в месяц. Собственного дохода не хватает, благо помогают неравнодушные люди. Именно они привезли мешок корма после смерти супруги Олега.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он вспоминает - поначалу был вообще против появления большого количества кошек дома. Но ради жены согласился на их присутствие. А после того, как питомцы трижды испортили свежий ремонт в доме, ободрав стены, решил выселить их. Конечно, не на улицу - для кошек Олег построил отдельный дом рядом со своим.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Двухэтажный "особняк" разделен по зонам - внизу живет основная часть питомцев, для них в комнате устроена кормушка, туалет со смывом, поилка, всяческие приспособления для активностей. В двери прорезано небольшое отверстие, чтобы кошки могли пролезать внутрь и обратно.

Кошачий туалет. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На втором этаже живет стерилизованный молодняк. На улице тоже обустроена зона активностей, а чтобы питомцы не разбегались и не приносили неудобств соседям - территория огорожена высокой сеткой.

Еще часть кошек живет дома - в основном, это старые животные, многие из которых имеют инвалидность - не могут ходить, не видят и так далее. Баню пришлось переоборудовать под передержку - там новые кошки находятся на карантине в течение одного-полутора месяцев.

Молодняк живет на втором этаже. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кошек стерилизуют, больных - лечат, если получается - отдают в добрые руки. Случается это нечасто, несмотря на то, что питомцы в большинстве своем - ухоженные, откормленные и породистые: тут есть и кошки британской породы, и сиамские, сибирские и другие.

Бывало, что кошек брали и возвращали назад. К примеру, сиамскую красавицу забирали в семью, но после разлада супругов вернули обратно. К слову, у каждой кошки есть кличка.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Кто-то просит кошку для ловли мышей - я таким не отдаю. Да, кошки ловят мышек, но мышей травят и кошка может отравиться. Вылечить ее невозможно. Однажды кота забрали и новые хозяева перестали выходить на связь.

Так как мы ведем контроль за отданными питомцами, мы стали выяснять и искать - пришлось даже подключить полицию - кота привезли обмороженным. Оказалось, что его держали в подвале, надеясь, что он будет ловить мышей и ими же питаться. Через неделю кот умер", - рассказывает Олег.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Собак в доме не так много - 12 животных разного размера и пород. Их тоже подбирали, кого-то подкидывали люди, некоторые родились у уже живущих тут собак и остались.

Собаки Олега. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, Олег и его супруга спасали белок - их подобрали маленькими, оставшимися без мамы, и собственноручно выкормили с помощью специального кошачьего сухого молока. Подросших белок выпустили в безопасном для них месте. Выхаживали и голубя, которого травмировали кошки.

Изделия из дерева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В свободное время, которого теперь почти нет, Олег занимается резьбой по дереву, ходит в горы, занимается спортом. Понимая, что одному трудно справиться с целой оравой питомцев, Олег надеется, что для каждого пушистого друга найдется хозяин, который будет любить и заботиться о животном.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оставлять на произвол судьбы животных Олег не намерен, но мужчина планирует раздать кошек и хотя бы часть собак.

Приюту можно помочь по следующим реквизитам:

Kaspi: 4400 4301 0712 9758

Телефон Олега: +77071812184

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941127-170-koshek-i-bolee-desyatka-sobak-soderzhit-muzhchina-v-chastnom-dome-v-almaty-foto/