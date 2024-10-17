"Красивая, потрясающая традиция": мать Илона Маска – о своем участии в "тұсау кесу"

Мэй Маск, мать знаменитого предпринимателя и изобретателя, выступила на форуме BeWoman в Алматы и поделилась впечатлениями об участии в обряде "тұсау кесу", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Сети появилось видео, на котором мать Илона Маска участвует в обряде "тұсау кесу" – на кадрах было видно, как она ведет ребенка за ручку.

Своими эмоциями она поделилась в четверг на форуме BeWoman, проходящем в Алматы.

"У них потрясающая, красивая девочка - я взяла ее за руку, мы с ней прошлись… она совсем не стеснялась. Я подумала, что это красивая, потрясающая традиция", - отметила Мэй.

На том же форуме Маск рассказала о своей жизни, детях и браке с абьюзером.

Тұсау кесу (с каз. – "разрезание пут"), как поясняется на официальном сайте Ассамблеи народа Казахстана, – традиционный детский обряд у казахов. Ребенку, начинающему ходить, перевязывают ноги черно-белым шерстяным шнуром, который затем перерезает многодетная, энергичная, подвижная женщина, передавая ему тем самым свои качества. Разрезанный шнур затем сжигают.

В обряд заложен символизм: для ребенка как бы открывается новая жизнь, а черно-белый шнур символизирует жизнь с ее непостоянством – впереди у человека много испытаний, и их надо пройти достойно.