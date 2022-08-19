Содержащий приют с 160 кошками алматинец просит помощи на корм

Сейчас у Олега порядка 170 кошек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинец по имени Олег содержит более полутора сотен кошек во дворе частного дома. Сейчас количество кошек составляет 160, на их пропитание не хватает средств, но оставить их на произвол судьбы мужчина не может, передает корреспондент NUR.KZ.

Про Олега мы уже ранее писали. Житель Алматы, которому после смерти супруги досталось "наследство" в виде 170 кошек и десятка собак, просил помощи в кормежке животных, а также в поиске нового дома для каждого питомца.

Увы, говорит Олег, за это время удалось раздать лишь 11 кошек. Остальные хвостатые продолжают жить на участке мужчины, где он построил им настоящий двухэтажный дом. Немногие горят желанием взять взрослого питомца из домашнего приюта.

Ветврачи помогли прочипировать животных, выдали каждому питомцу паспорт, оставили в подарок шприцы и глистогонные препараты. В остальном приходится надеяться только на себя да на помощь неравнодушных граждан.

Сам Олег признается, что пытается хоть как-то разнообразить жизнь своим хвостатым друзьям, но им очень не хватает человеческого внимания - они стараются забраться на руки любого посетителя, кто приходит к Олегу.

Кормить такое количество животных становится все более накладно - корма дорожают, с их поставками тоже есть определенные проблемы, говорит Олег. Помощь людей была бы как нельзя кстати, отмечает он.

Приюту можно помочь по следующим реквизитам:

Kaspi: 4400 4301 0712 9758

Телефон Олега: +7 707 181 21 84

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984014-soderzhaschiy-priyut-s-160-koshkami-almatinets-prosit-pomoschi-na-korm/