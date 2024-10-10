Антикор обратился к казахстанцам с очередным предупреждением
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Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, мошенники продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора.
"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.
В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - сообщается в публикации.
Напомним, неделю назад в Антикоре уже предупреждали граждан о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства. Аналогичные случаи, по информации Агентства, происходили и в августе.
В мае сообщалось о том, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения. А еще казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова - страницу также создали мошенники.
В конце апреля в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева. А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.
Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172756-antikor-obratilsya-k-kazahstancam-s-ocherednym-preduprezhdeniem/
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