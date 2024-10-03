Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцам продолжают писать по WhatsApp "сотрудники Антикора"

Опубликовано:

Смартфон в руках
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Антикоррупционная служба в очередной раз обратилась к казахстанцам с предупреждением не доверять мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Антикора, служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора, отмечается в публикации.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - пишет пресс-служба Антикора.

Напомним, в конце августа антикоррупционная служба уже предупреждала казахстанцев о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства.

В мае сообщалось о том, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения. А еще казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова - страницу также создали мошенники.

В конце апреля в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева. А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2169535-kazahstancam-prodolzhayut-pisat-po-whatsapp-sotrudniki-antikora/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie