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Фейковые сообщения от имени Смаилова получали казахстанцы

Опубликовано:

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, предупредили в пресс-службе ведомства, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Высшей аудиторской палате, данные действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.

"Призываем граждан не вступать в коммуникацию с данными лицами и не переходить по ссылкам на сомнительные веб-ресурсы", - сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось о том, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

Отметим, в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106654-feykovye-soobshcheniya-ot-imeni-smailova-poluchali-kazahstancy/

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