Фейковые сообщения от имени Смаилова получали казахстанцы
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Казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, предупредили в пресс-службе ведомства, передает NUR.KZ.
Как сообщили в Высшей аудиторской палате, данные действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.
"Призываем граждан не вступать в коммуникацию с данными лицами и не переходить по ссылкам на сомнительные веб-ресурсы", - сообщили в ведомстве.
Накануне сообщалось о том, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.
Отметим, в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.
А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.
Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106654-feykovye-soobshcheniya-ot-imeni-smailova-poluchali-kazahstancy/