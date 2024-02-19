Новый фейк про WhatsApp напугал казахстанцев

В WhatsApp стали пересылать предупреждение о видеоролике, который якобы содержит вирус и может взломать телефон. Фактчекеры разобрались, так ли это, передает NUR.KZ со ссылкой на StopFake.kz.

Пользователи WhatsApp начали получать сообщение с предупреждением о видео, которое якобы называется Martinelli. Согласно сообщениям, его могут переслать другие пользователи, но открывать его ни в коем случае нельзя, так как оно взламывает телефон с помощью вируса и "ничего не сможет это исправить".

Кроме того, в пересылаемом сообщении есть и вторая часть, в которой казахстанцев предупреждают не скачивать приложение WhatsApp Gold.

Как пишут фактчекеры, ролика Martinelli, о котором идет речь, не существует. При этом фейк о нем появился в Сети еще в 2017 году.

"Тогда рассылку с аналогичным текстом получили итальянцы. Местная полиция успокоила общественность, сказав, что вируса такого нет, а потому он не может повредить телефон.

В январе 2023 года фейк дошел до России. Но и там фактчекеры подтвердили, что Martinelli – это чья-то выдумка", – отметили специалисты.

Что же касается сообщения о приложении WhatsApp Gold, оно действительно существует.

"Оно было выпущено в январе 2019 года. За основу взята база WhatsApp, но имеется несколько отличий. Можно читать чужую переписку, узнать IP-адрес собеседника, поменять пользовательский интерфейс.

Как бы не было любопытно, но это приложение все-таки устанавливать не стоит. Мошенники начали распространять фейковый мессенджер WhatsApp Gold. Вирус действительно может нанести непоправимый вред не только устройству, но и вашему кошельку. На номер телефона могут быть оформлены платные подписки, а с банковских карт и счетов спишутся деньги", – предупредили авторы StopFake.kz.

Таким образом, как пишут фактчекеры, касательно содержания рассылки можно сделать следующие выводы: установка WhatsApp Gold на мобильный телефон действительно может быть небезопасна, а вот видеоролик Martinelli – всего лишь вымысел.

Добавим, на прошлой неделе мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт министерства финансов Казахстана. Здесь размещено объявление о компенсации от 3 млн тенге, которую якобы можно было получить до 11 февраля 2024 года.

Фактчекеры предупредили, что фальшивый сайт создали мошенники.

Также недавно сообщалось, что казахстанцы стали получать уведомления якобы от Департамента юстиции Павлодарской области о крупных штрафах. В ведомстве тогда подчеркнули, что не имеют отношения к рассылке.

Кроме того, в ноябре прошлого года Facebook распространялась реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге Фактчекеры предупредили, что это обман.

Еще в Нацбанке предупреждали казахстанцев об участившихся случаях обмана по телефону, при котором используется искусственный интеллект.