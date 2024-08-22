Антикор вновь обратился к казахстанцам с предупреждением

Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, с этих аккаунтов ведется рассылка фейкововй информации.

Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора, добавили в антикоррупционной службе.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", - призвали казахстанцев.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения. А еще казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова - страницу также создали мошенники.

Отметим, в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.