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"Это фейк": в правительстве сделали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени Бектенова

Опубликовано:

Здание правительства Казахстана
Здание правительства. Иллюстративное фото: primeminister.kz

В правительстве Казахстана сделали заявление по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками.

Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в Телеграм-канале правительства.

В правительстве добавили, что правоохранительными органами уже ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия.

Добавим, что сегодня в Министерстве промышленности и строительства прокомментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.

"Слухи о выплатах по 22 млн тенге людям, пострадавшим от паводков, не соответствуют действительности.

Правительство Казахстана планирует потратить по 22 млн тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками", – заявили в Министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082635-eto-feyk-v-pravitelstve-sdelali-zayavlenie-po-povodu-rassylki-o-sbore-sredstv-ot-imeni-bektenova/

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