"Это фейк": в правительстве сделали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени Бектенова
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В правительстве Казахстана сделали заявление по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе правительства РК, в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.
"Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками.
Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в Телеграм-канале правительства.
В правительстве добавили, что правоохранительными органами уже ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия.
Добавим, что сегодня в Министерстве промышленности и строительства прокомментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.
"Слухи о выплатах по 22 млн тенге людям, пострадавшим от паводков, не соответствуют действительности.
Правительство Казахстана планирует потратить по 22 млн тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками", – заявили в Министерстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082635-eto-feyk-v-pravitelstve-sdelali-zayavlenie-po-povodu-rassylki-o-sbore-sredstv-ot-imeni-bektenova/