"Это фейк": в правительстве сделали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени Бектенова

В правительстве Казахстана сделали заявление по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками.

Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в Телеграм-канале правительства.

В правительстве добавили, что правоохранительными органами уже ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия.

Добавим, что сегодня в Министерстве промышленности и строительства прокомментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.

"Слухи о выплатах по 22 млн тенге людям, пострадавшим от паводков, не соответствуют действительности.

Правительство Казахстана планирует потратить по 22 млн тенге на строительство каждого дома, разрушенного паводками", – заявили в Министерстве.