Фейковые сообщения от имени министра просвещения начали получать казахстанцы
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Казахстанцы стали получать сообщения в мессенджерах от пользователя, подписанного именем министра просвещения Гани Бейсембаева. В ведомстве предупредили, что это мошенники, передает StopFake.kz.
По данным фактчекеров, в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.
Специалисты показали скриншот переписки, в котором видно, что неизвестный пользователь в WhatsApp, приславший сообщение, подписан именем министра.
Эту рассылку прокомментировали в пресс-службе министра просвещения РК.
"В мессенджерах WhatsApp и Telegram рассылаются разного рода сообщения якобы от министра просвещения. Это фейк! Информация рассылается интернет-мошенниками.
К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются, и с ними может столкнуться любой из нас. Поэтому обращаемся к вам с просьбой проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках.
Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам", – сообщили представители Минпросвещения.
Напомним, ранее в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.
Также ранее в Министерстве промышленности и строительства комментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.
А в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Здесь размещено объявление о компенсации от 3 млн тенге, которую якобы можно было получить до 11 февраля 2024 года. Фактчекеры предупреждали, что фальшивый сайт создали мошенники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090912-feykovye-soobshcheniya-ot-imeni-ministra-prosveshcheniya-nachali-poluchat-kazahstancy/