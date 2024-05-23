Фейковые сообщения от имени главы Минсельхоза стали получать казахстанцы
Опубликовано:
Злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ.
По данным ведомства, в последнее время неизвестные лица с фейковых аккаунтов в мессенджерах звонят и рассылают сообщения от имени министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.
"Злоумышленники пытаются вывести собеседников на разговор, конечная цель которого – получение денежных средств. В первую очередь действия злоумышленников направлены на руководителей сельскохозяйственных предприятий", – предупредили представители Минсельхоза.
Граждан, столкнувшихся с подобной ситуацией, попросили не отвечать на сообщения, не вступать в коммуникацию, не переходить по ссылкам и не предоставлять данные.
О таких звонках и сообщениях необходимо сообщить в местное отделение полиции.
При этом в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.
А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.
Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.
Также напомним, что вчера представители МВД обращались к казахстанцам с предупреждением о новом виде мошенничества – теперь аферисты представляются медработниками и предлагают гражданам пройти диспансеризацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105835-feykovye-soobshcheniya-ot-imeni-glavy-minselhoza-stali-poluchat-kazahstancy/