Фейковые сообщения от имени главы Минсельхоза стали получать казахстанцы

Злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ.

По данным ведомства, в последнее время неизвестные лица с фейковых аккаунтов в мессенджерах звонят и рассылают сообщения от имени министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

"Злоумышленники пытаются вывести собеседников на разговор, конечная цель которого – получение денежных средств. В первую очередь действия злоумышленников направлены на руководителей сельскохозяйственных предприятий", – предупредили представители Минсельхоза.

Граждан, столкнувшихся с подобной ситуацией, попросили не отвечать на сообщения, не вступать в коммуникацию, не переходить по ссылкам и не предоставлять данные.

О таких звонках и сообщениях необходимо сообщить в местное отделение полиции.

При этом в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Кроме того, в середине февраля мы писали о том, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.

Также напомним, что вчера представители МВД обращались к казахстанцам с предупреждением о новом виде мошенничества – теперь аферисты представляются медработниками и предлагают гражданам пройти диспансеризацию.