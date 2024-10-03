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Эзотерика

71-летняя тренер по йоге вдохновляет женщин в Караганде (видео)

Опубликовано:

Хатима Тургумбаева
Хатима Тургумбаева. Кадр из видео: 24.kz

В Караганде 71-летняя Хатима Тургумбаева работает тренером по йоге, мотивируя женщин вести здоровый образ жизни и мыслить позитивно, передает 24.kz.

71-летняя Хатима Тургумбаева с удивительной легкостью выполняет сложные асаны йоги, такие как шпагат, мостик и стойка на голове. Пенсионерка начала увлекаться йогой девять лет назад, преодолев множество болезней и став инструктором. Теперь она помогает другим исцелить тело и душу, привлекая не только молодежь, но и женщин старшего возраста.

"Самой старшей - 80 лет, пришла недавно. Сначала был потолок - 75 лет была женщина и следом уже 80 лет. Вот она теперь нас мотивирует. 80-летняя женщина мотивирует в частности и меня. Потому что иногда думаю: ой, 71 год уже, наверное, все. Бывает, мысли такие посещают. Потом думаю: нет, раз есть старше меня женщина, значит, надо двигаться вперед", - призналась Хатима Тургумбаева.

Тренер проводит занятия три раза в неделю с 7 утра до 10 вечера, помогая освоить физические упражнения и обучая позитивному мышлению.

Подруга Хатимы, 68-летняя Мария Давыдова, также является тренером: в соседнем зале она учит женщин спортивной аэробике. Пенсионерка уже 43 года подряд три раза в неделю проводит тренировки. Ее подопечные не страдают артритами, артрозами, гипертонией или депрессией. Главный лозунг в группе: "Движение - это жизнь". По выходным Мария ходит в походы, катается на велосипеде, самокате или сплавляется по реке.

"Для меня это легко. Вы знаете, мне 68 лет, но я не чувствую свой возраст, забываю, сколько мне. Только в свой день рождения я вспоминаю, сколько мне лет. Помню, что за 60, но вспоминаю 68 или 67. Я свой возраст не чувствую просто. Я скачу со всей группой, женщины у меня в группе моложе меня, но тоже возрастные: 55 лет - средний возраст", - рассказала Мария Давыдова.

Тренер призывает женщин не бояться пробовать физические упражнения в любом возрасте. По ее словам, после 40 лет на любительском уровне можно заниматься любым спортом. Даже минимальная нагрузка поможет преодолеть возрастные изменения и справиться со многими болезнями, уверяют опытные тренеры.

Недавно сообщалось о том, что мама казахстанской блогерши Айжан Байзаковой удивила пользователей соцсети отличной растяжкой. 60-летняя бабушка двух внуков легко села на шпагат. Подписчики были удивлены и восхищены увиденным.

Помимо этого, жительница города Қонаев Олеся Колесниченко покорила казахстанцев полетом на гидрофлайте в национальном костюме. Развитием экстремального туризма в Казахстане Олеся занимается уже более 8 лет. В ее "портфолио" - туры на мотоциклах, квадроциклах, снегоходах по красивейшим просторам страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2169459-71-letnyaya-trener-po-yoge-vdohnovlyaet-zhenshchin-v-karagande-video/

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